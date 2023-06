Var : quand la préfecture déclenche, par erreur, une alerte tsunami

Un tsunami sur la côte varoise ? C'est en tout cas ce que les habitants du département ont cru pendant quelques minutes, ce mardi 6 juin. En effet, sur Twitter, la préfecture du Var a publié un message au ton pour le moins clair (et alarmiste) : "Alerte rouge tsunami : mardi 6 juin à 14h30 sur le Var", accompagné de plusieurs consignes de sécurité. Sauf que, en réalité, il n'en était rien.

En effet, quelques instants plus tard, les services de la préfecture se sont empressés de publier une version revue et corrigée avec bandeau "Exercice". "La préfecture (...) participe en interne à un exercice tsunami. Voici le type de message qui serait envoyé en cas d'alerte tsunami à la population. Il n'y a aucune alerte tsunami sur le Var ce mardi 6 juin", ont ainsi assuré les agents de la préfecture.

D'après nos confrères de France 3, citant la préfecture, ces exercices sont réguliers. Ils visent à s'assurer que les services de la préfecture sont au point sur les choses à faire lors d'une alerte tsunami bien réelle.

Un correctif qui n'a pas empêché certains habitants de prendre le premier message au sérieux. "Nous on est montés sur le toit de la villa, exercice réussi", a ainsi raconté sur Facebook l'une des varoises concernées, en réponse à sa préfecture. Plus de peur que de mal donc. Quoi qu'il en soit, les habitants ont pu réviser les bons réflexes à avoir en cas de véritable alerte, cette fois-ci. Le risque n'est pas nul, loin de là. Selon une étude de l'Unesco, datant de 2022, un tsunami est probable en Méditerranée d'ici à 2050.

Le jour où un alerte tsunami sera émise, quelques gestes sont à adopter :

- Évacuer les rivages à plus de 200 m de la côte ;

- Rejoindre immédiatement un point haut, à pied ;

- À défaut, monter à l'étage de sa maison à plus de 5m de hauteur et y rester ;

- Attendre les consignes de sécurité et écouter la radio.

