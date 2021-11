Coronavirus : quels sont les enfants qui pourraient être éligibles prochainement à la vaccination ?

La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé mardi 30 novembre la vaccination anti-Covid 19 aux 5-11 ans présentant un risque de faire une forme grave de la maladie, et attend de nouveaux éléments pour un élargissement éventuel à tous les enfants. Le régulateur européen avait approuvé le vaccin pour l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge, quelques jours plus tôt.

La HAS recommande le vaccin Pfizer/BioNTech aux 5-11 ans "qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder" ainsi qu'à "ceux vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination".

Il s'agit notamment d'enfants souffrant de maladies hépatiques chroniques, maladies cardiaques et respiratoires chroniques, maladies neurologiques, d'obésité, de diabète, d'immunodéficience primitive ou encore atteints de trisomie 21. Cela concerne au total un peu plus de 360.000 enfants en France, détaille la HAS.

Hors du continent européen, le vaccin a déjà été autorisé pour les enfants de cette classe d'âge dans un petit nombre de pays, parmi lesquels les États-Unis, Israël et le Canada.