Coronavirus : la France fait "face à une reprise épidémique", déclare Castex

Alors qu'Emmanuel Macron pourrait bientôt s'exprimer face aux Français au sujet de l'épidémie de Covid-19, comme le révèle RTL ce lundi 5 novembre, le Premier ministre Jean Castex avertit lui aussi. "Nous nous trouvons en France face à une reprise épidémique", a-t-il assuré lors d'un déplacement dans un hôpital de Montpellier, comme le rapporte Le Parisien.

Plus encore, le Premier ministre explique que "la situation à l'hôpital a cessé de s'améliorer" et que "l'heure n'est pas venue de baisser la garde". Il appelle par ailleurs une nouvelle fois à ce que chacun se fasse vacciner et regrette que "1,3 million" des personnes de plus de 65 ans n'aient reçu aucune injection.

La France a enregistré 9.502 nouveaux cas de coronavirus ce jeudi 4 novembre. Sur une semaine, 1.838 personnes ont été admises à l'hôpital à cause de cette maladie.