Vaccin : bien avant le coronavirus, il y a eu des "mouvements antivax terribles"

Si on regarde l'histoire de la vaccination, on se rend compte qu'un nouveau vaccin est trouvé tous les 24 ans. Au XXe siècle, pas moins de 22 vaccins ont été homologués. Et au XXIe siècle, ce sont 8 vaccins qui ont été trouvés. Et le dernier en date, on le sait tous, c'est celui contre la Covid 19 "et jamais un vaccin n'a fait autant débat", explique Flavie Flament dans Jour J.

Face au vaccin contre le coronavirus, des antivax expliquent qu'ils refusent l'injection parce qu'ils ignorent ce qui se trouve dedans. "On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Il faut essayer absolument d'instruire les gens, leur expliquer (...) L'ARN messager n'est qu'une molécule qui va disparaître ensuite", explique le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, chirurgien cardiovasculaire, membre de l'Académie de médecine et auteur du livre L'incroyable histoire de la médecine.

"Quant à l'attitude des gens, n'ayez pas peur. Au XIXe siècle, il y a eu des mouvements antivax terribles. Il y a eu des gens qui se sont battus en Angleterre, en France, au Québec contre les vaccins et qui se sont fait emprisonner plutôt que de se faire vacciner. On les a appelés 'les enragés', parce qu'ils étaient contre Pasteur", poursuit le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon.

"Il y a aura toujours une partie de la population qui sera opposée à la science, qui ne voudra pas comprendre et qui sera opposée à ce que l'on fait pour le bien de l'humanité", conclut le professeur.

