Les infos de 12h30 - Vacances d’été : Bison futé voit orange, grève à Roissy… Ce qui attend les juilletistes ce week-end

Top départ pour les vacances d'été. Pour les juilletistes, ce samedi 2 juillet marque le début des vacances et pour beaucoup la possibilité d'aller se ressourcer loin de chez soi.

Pour ceux qui ont décidé de prendre la route - malgré les prix astronomiques des carburants - Bison futé prévoit un samedi orange et un dimanche vert au niveau des départs. La circulation devrait donc être difficile pour ce premier jour de départ en vacances. C'est en Île-de-France et dans la Vallée du Rhône que la situation sera la plus "difficile", notamment pour sortir de Paris et pour rejoindre le Sud-est. L'organisme conseille ainsi d'éviter de partir en pleine journée entre "14h et 19h, comme dans toutes les grandes métropoles".

Actuellement, le trafic est saturé sur l'A7 en direction du Sud-est de la France. Il faut compter 4h pour rejoindre Orange depuis Lyon. C'est 2h30 de plus que d'ordinaire. On note aussi de grands ralentissements sur l'A9 en direction de l'Espagne.

Mais c'est surtout à Roissy que les voyageurs vont rencontrer le plus de problèmes ce samedi. En raison d'un mouvement social qui touche l'aéroport, plusieurs dizaines de vols ont été annulés samedi matin. Concrètement, cette grève touche un vol sur cinq entre 7h et 14h, ce samedi matin au départ ou à l'arrivée de Roissy. Pour la journée de dimanche, la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) doit communiquer à 16h ses prévisions de trafic.

À écouter également dans ce journal

Politique - Après le temps des consultations, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne s'apprêtent à remanier le gouvernement, plus de deux semaines après les élections législatives.

Automobile - À partir de ce samedi, se tient le plus grand rassemblement de voitures de collection. La 10e édition du Mans Classic se tient tout le week-end. Plus de 200.000 personnes sont attendues.

Tour de France - Le Belge Yves Lampaert a remporté vendredi la première étape du Tour de France. Il devient donc le premier maillot jaune de cette édition 2022.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info