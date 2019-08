Vacances 2019 : comment bien choisir sa crème solaire ?

publié le 04/08/2019 à 12:58

Que l'on parte en vacances ou non, il est indispensable de porter une protection solaire et donc de bien la choisir, pour éviter les coups de soleil, le vieillissement prématuré de la peau, voire un cancer. Premièrement, il faut bien identifier son type de peau et déterminer l'intensité de sa future exposition au soleil.

Si la peau est claire, voire très claire, il faut moins l'exposer et davantage la protéger. Un indice 50 est nécessaire pour ne pas attraper de coup de soleil. Les personnes avec une peau plus mate peuvent, elles, s'orienter vers un indice 30. Tout dépend aussi du contexte : vous n'aurez pas besoin de la même protection si vous être à Quimper au printemps ou si vous êtes au ski. Pour un enfant, il faut choisir l'indice le plus élevé possible, quelle que soit sa carnation.

Si vous avez la peau sensible, privilégiez la crème solaire minérale, c'est-à-dire sans filtres chimiques. Les filtres minéraux, eux, ne pénètrent pas dans l'épiderme. Ils servent d'écran pour réfléchir les rayons UV. Résultat : ce type de crème peut laisser un film blanc sur la peau, mais attention de ne pas en mettre moins. En terme d'efficacité, il n'y a aucune différence entre une protection minérale et une protection chimique. Tout comme une huile protège autant qu'un lait du même indice.

La quantité appliquée est très importante

Autre fait important : la quantité de produit appliquée est aussi importante que l'indice indiqué. Un indice 20 ou 30 que l'on applique généreusement et régulièrement est plus efficace qu'un indice 50 que l'on applique seulement une fois dans la journée. L'idéal est de s'appliquer de la crème toutes les deux heures.

Enfin, d'après Michel Cymes, il n'est pas nécessaire de racheter sans cesse de la crème solaire. Une fois ouverte, elle est utilisable pendant au moins un an et protège tout aussi efficacement. Sauf si vous constatez à l'ouverture du tube une odeur ou une texture étrange, il n'est donc pas obligatoire d'en consommer une nouvelle.

Pour finir, n'oubliez pas de protégez vos yeux et votre cuir chevelu en investissant dans des lunettes de soleil et un chapeau !