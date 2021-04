publié le 22/04/2021 à 13:44

L'été approche, tout comme les touristes. Pour éviter la "surfréquentation" de certains sites comme à l'été dernier, la municipalité de Marseille a demandé à l'office du tourisme d'arrêter de faire la promotion de la région.

"On demande de faire moins de promotion sur la destination de Marseille", explique Laurent Lhardit, adjoint au maire, en charge du dynamisme économique et du tourisme durable. "On veut accueillir tous les gens qui veulent venir à Marseille", rassure-t-il, "ce qu'on veut c'est réorienter les moyens mis en œuvre aujourd'hui". Il ajoute que "ce n'est pas la peine de faire la promotion de Marseille à l'extérieur de Marseille. (…) ce million d'euros qu'ils veulent mettre sur la promotion, (…) ces moyens sont tout à fait inutiles".

La municipalité ne vise donc pas à faire baisser la fréquentation des touristes mais plutôt à la réorienter, elle cherche à "former des agents qui vont aller sur le terrain à l'encontre des visiteurs, leur proposer des programmes d'activité qui sont prévus cet été et diversifier cette activité. Parce qu'à Marseille la surfréquentation se fait sur des zones bien précises de la ville", explique Laurent Lhardit.