Vacances apprenantes : immersion dans un atelier ouvert à tous les élèves

publié le 17/07/2020 à 16:07

Annoncées par Jean-Michel Blanquer le 15 avril, les "vacances apprenantes" ont débuté en juillet. Celles-ci visent à permettre aux élèves de rattraper les lacunes dues à l'enseignement à distance pendant le confinement, afin de limiter les décrochages scolaires.

Le lycée polyvalent Jean Jaurès à Argenteuil, dans le Val d'Oise, a ouvert ses ateliers pendant les deux premières semaines de juillet. En petits groupes, des élèves ont pu travailler sur des projets, en chaudronnerie ou en électro-informatique.

Ce n'était pas réservé aux lycéens en difficulté. Ceux qui sont venus avaient toute sorte de motivations : rattraper un peu ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant le confinement, consolider leurs connaissances en vue de la rentrée prochaine, découvrir de nouvelles matières ou s'occuper pendant les vacances.

"Moi je suis en Première générale. J'ai pris la spécialité NSI donc j'ai fait beaucoup d'informatique en fait", raconte Sarah. "Moi cette année, j'étais en STI2D, donc informatique-numérique", explique Myriam.

Au début de la semaine, elles ne se connaissaient pas mais elles ont travaillé ensemble sur la programmation d'un store qui s'active en fonction de la luminosité. "Si on cache le détecteur de luminosité, il descend", nous décrivent-elles. "Et si jamais la luminosité revient ?", demande le prof. Les filles répondent : "Bah, il monte ! C'est satisfaisant ! En fait c'est ça, on voit que ça marche, on l'a fait en trois jours, donc on est contentes !"

Des groupes hétérogènes

Les deux étudiantes se trouvent au même endroit, pourtant elles ont des parcours totalement différents. Myriam n'a pas eu son bac, elle a lâché avant même le confinement alors : "J'avais besoin de venir au lycée, de me rattraper. Ça m'a permis de réviser mes bases". Sarah, elle, cherchait une occupation pendant les vacances : "J'étais libre et par curiosité, je suis venue. Élargir mes connaissances, c'est super".



Ils étaient 10 cette semaine dans l'atelier. Ryan vient d'avoir son bac STI2D et pourtant, il est là au lycée pendant les vacances : "Ce projet, il va nous aider pour l'année prochaine déjà, parce qu'on fait de la programmation, ça va être la chose essentielle de nos études supérieures, et puis ça me permet aussi de revoir mes camarades".

Certains de ses camarades avaient décroché pendant le confinement, leur prof Mustapha Kourzi se réjouit de les voir, il avait envoyé la proposition d'atelier à tous les élèves : "C'est pas une session qui est dédiée aux personnes fragiles, il ne faut surtout pas les stigmatiser. Là il y a tous les profils, on a du redoublant, y a de l'excellent élève de Première, de bons terminales et quelques décrocheurs, ça crée un bon effet de groupe."

D'autres ateliers seront proposés au lycée Jean Jaurès d'Argenteuil la dernière semaine d'août, une centaine d'élèves devraient y participer, puis pendant les vacances de la Toussaint.