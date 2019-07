publié le 30/07/2019 à 07:43

Difficile de ne pas passer à côté lors des premiers jours d'exposition : le coup de soleil. Ce dernier est provoqué par une surexposition de la peau aux UVB et UVA et correspond, concrètement, à une brûlure au 1er degré. La peau est rouge, sensible et douloureuse.

Le coup de soleil est très dangereux pour la peau. Une étude publié dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention en 2014 révèle que cinq coups de soleil reçus avant l'âge de 20 ans augmenteraient le risque de développer un cancer de la peau à l'âge adulte de 80%.

S'il est difficile de faire disparaître un coup de soleil, quelques techniques existent pour atténuer ses désagréments. Prudence, cependant, certains coup de soleil vont de pair avec des insolations, dont certaines peuvent être particulièrement dangereuses pour les enfants et les personnes âgées.

S'hydrater

Boire de l'eau est le premier à réflexe à adopter en cas de coup de soleil. Au-delà de la douleur, ces derniers dessèchent la peau et déshydratent tout le corps. Il faut donc boire plus d'eau que vous en avez l'habitude et privilégier les aliments qui en sont gorgés : pastèque, melon, tomate... Cela évitera également tout risque d'insolation.

Refroidir la peau

Pour tenter d'éradiquer la sensation de brûlure et la douleur qu'elle engendre, il est conseillé de refroidir au maximum la peau victime de coup de soleil. Passez la partie rouge sous de l'eau très fraîche durant plusieurs minutes contribuera à atténuer l'inflammation.

Crème hydratante

La peau étant assoiffée, il est essentiel de l'hydrater afin d'éviter un dessèchement intérieur comme extérieur. L'idéal est de mettre de la crème calmante et hydratante spécialisées dans les brûlures du premier degrés. Si vous n'en avez pas sous la main, une crème hydratante lambda peut également faire l'affaire.

Remèdes naturels

Certains remèdes naturels peuvent considérablement calmer les coups de soleil. Appliquer du yaourt nature sur les parties brûlées va permettre à la peau de l'absorber et de s'hydrater considérablement, et l'aspect frais du yaourt de vous soulager.



Le gel d'aloe-vera, très riche pour l'organisme comme pour la peau, a également la capacité d'hydrater et de calmer la brûlure presque instantanément. Il permet aussi à la peau de cicatriser plus rapidement.

Glaçons, gommages et vêtements serrés à éviter

Quelques erreurs sont souvent faites après les coups de soleil mais ne font qu'empirer la brûlure. En appliquant un glaçon directement sur la peau, par exemple, vous pouvez provoquer une deuxième brûlure par le froid, qui, combiné avec celle de la chaleur, peut-être extrêmement douloureuse et n'aura pas l'effet escompté de calmer le coup de soleil.



Idem pour les gommages qui agressent directement la peau, elle-même brûlée, et qui ne permettent que de l'arracher afin de ne pas avoir esthétiquement le "pelage" du coup de soleil. Enfin, le maquillage et le parfum qui attaquent la peau et sont souvent composés d'agents chimiques ou d'alcool sont à proscrire. Il est également conseillé de porter le moins de vêtements serrés possibles, afin de laisser respirer les brûlures.

Quand consulter ?

Certains coup de soleil peuvent être très dangereux, notamment sur les personnes les plus vulnérables, comme les enfants en bas âge ou les seniors. En cas d'étourdissement, d'apparition de cloque, de nausées ou de fatigue extrême, il est nécessaire d'aller consulter un médecin.