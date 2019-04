publié le 12/04/2019 à 13:20

Le gouvernement va annoncer la semaine prochaine la mise en place d'une formation de dix heures au vélo, pour les élèves de 6-11 ans, alors que le nombre de cyclistes tués sur la route augmente en moyenne de 2,4 % par an depuis 2010. Le gouvernement souhaite donc mettre en place une sorte de permis vélo.



"Ce n’est pas du tout un examen, ce sont des blocs de compétences qu’on va tâcher d’enseigner à l’enfant dès l’âge de 6 ans pour qu’à sa sortie de l’école primaire il ait cette compétence, qu’il sache faire du vélo en toute sécurité", explique Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la Sécurité routière.

"On l’a divisé en trois blocs : le premier c’est maîtriser les fondamentaux du vélo, savoir en faire et ce n’est pas donné à tout le monde, il y a des enfants qui n’apprennent pas en famille. La deuxième chose c’est de savoir circuler, on va utiliser des pistes dans les cours des écoles ou ailleurs pour enseigner aux enfants tout ce qu’il faut savoir faire : indiquer que l’on tourne, respecter les stops, la signalisation. Le troisième bloc c’est la capacité à rouler en autonomie, seul, sur la voie publique, par exemple pour aller à vélo à l’école le matin", détaille Emmanuel Barbe.

À écouter également dans ce journal

Grand débat - Lundi dernier, Édouard Philippe a fait le point sur les contributions en grandes pompes, au Grand Palais. Mais toutes les idées ont-elles vraiment été prises en compte ? Le site Les Jours affirme qu'une contribution sur deux n'a pas été analysée. En réalité, il y a des trous dans la raquette, c'est vrai, mais moins que ce chiffre.





Fait divers - Un enfant âgé de huit ans est mort mystérieusement dans le camping du Bois de Boulogne à Paris. Un père de famille était venu passer quelques jours de vacances avec ses deux enfants. L'aîné a été retrouvé mort près de son père, inconscient et de son petit frère, sidéré.



Algérie - L'élection présidentielle aura lieu le 4 juillet prochain, mais la rue continue de se mobiliser pour la huitième semaine consécutive. Les contestataires ne veulent pas d'un scrutin organisé par ceux qui sont au pouvoir depuis vingt ans, proches d'Abdelaziz Bouteflika.