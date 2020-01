publié le 01/01/2020 à 15:11

La France aura-t-elle bientôt une femme présidente ? Aucune ne s'est encore déclarée candidate à l'élection de 2022, mais les Français interrogés dans le cadre du baromètre Harris Interactive pour RTL publié ce mercredi 1er janvier semblent largement ouverts à cette possibilité.

Selon l'enquête réalisée en ligne du 26 au 27 décembre 2019 auprès d'un échantillon de 1.028 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, 71% des Français et Françaises estiment souhaitable qu'une femme soit élue Présidente de la République d'ici 2030. Ils sont 57% à penser qu'il s'agit d'une situation probable.

Des chiffres qui chutent fortement lorsqu'est évoquée l'éventualité d'un chef de l'État, homme de confession musulmane. Les personnes interrogées sont 25% à penser que ceci est probable, et 24% à le souhaiter.

Les Français et Françaises interrogés sont par ailleurs plutôt pessimistes au sujet des dix années à venir. Ils sont par exemple 35% à penser qu'il est probable que d'ici 2030, la France connaissent une guerre sur son territoire ou 71% à estimer que de nombreux emplois auront été remplacés par des robots.