Calais : un enfant de 12 ans mis en examen pour viol et agression sexuelle sur d’autres mineurs

Le 2 août dernier à Calais, les habitants de la rue Mogador ont assisté à une scène qu'ils pensaient impossible : des pompiers et policiers en intervention pour interpeller un jeune garçon âgé de 12 ans pour des faits d'agression sexuelle et de viol. Il aurait agressé sexuellement et violé deux autres mineurs : une fille de 14 ans et un garçon de 8 ans.

L'enfant "a été mis en examen et fait l’objet d’une mesure de liberté surveillée", a annoncé au quotidien Nord Littoral, qui relate cette information, Philippe Sabatier, procureur adjoint de la République à Boulogne-sur-Mer. Selon France Bleu, les faits se seraient déroulés au début du mois août, à deux endroits différents, dans le quartier du Fort-Nieulay à l'ouest de Calais et à Offekerque à l'est de Calais.

Une information judiciaire a été ouverte le 4 août dernier pour "viol et agression sexuelle sur mineur". Le garçon n'a donc pas été incarcéré à la vue de son jeune âge mais placé en liberté surveillée.