Emily Ratajkowski accuse Robin Thicke d'agression sexuelle sur le tournage de "Blurred Lines"

Emily Ratajkowski sortira un livre autobiographique le 9 novembre prochain. Intitulé "My Body", la jeune femme de 30 ans y évoque sa carrière ainsi que ses combats féministes. Mais elle y fait aussi une révélation fracassante qui pourrait faire couler beaucoup d'encre. Lors du tournage de "Blurred Lines", le clip qui l'avait révélée au monde entier en 2013, la mannequin révèle avoir été sexuellement agressée par Robin Thicke.



Dans cette autobiographie, qu'a pu se procurer le New York Post et qu'a relayé Paris Match, Emily Ratajkowski affirme que le chanteur, alors alcoolisé, lui a saisi la poitrine, à nue devant l'équipe sur le plateau. "Soudain, de nulle part, j'ai senti la froideur et l'étrangeté des mains d'un inconnu prenant mes seins nus en coupe par derrière. Je me suis instinctivement éloignée, observant Robin Thicke. Il a maladroitement souri et a trébuché en arrière, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil", a-t-elle écrit.

"J'ai gardé la tête haute et j'ai haussé les épaules, évitant tout contact visuel, sentant toute la chaleur de l'humiliation parcourir mon corps. Je n'ai pas réagi, du moins pas vraiment. Pas comme j'aurais dû», a-t-elle confié.

Des accusations confirmées par la réalisatrice

Lors d'une interview accordée au Sunday Times, Diane Martel, la réalisatrice du clip a confirmé les accusations portées au chanteur par le mannequin : "Je me souviens du moment où il a saisi sa poitrine. Un sein dans chaque main. Il se tenait derrière elle et ils étaient tous deux de profil. J'ai hurlé avec ma voix très agressive : Mais qu'est-ce que tu fous bordel ? Le tournage est fini !"

Emily Ratajkowski avait par ailleurs affirmé en 2015 à InStyle UK qu'elle gardait un assez mauvais souvenir du tournage du clip "Blurred Lines" car elle n'avait pas aimé danser à moitié nue en devant fixer la caméra.