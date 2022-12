Animaux : comment éviter les dangers des fêtes de fin d'année ?

Attention aux repas de fêtes ! Et ce même pour les animaux. A priori, dans l’absolu, rien de bien dramatique si votre chien se délecte juste d'un petit morceau de chapon, mais si c'est un chien un peu sensible d’un point de vue digestif ou allergique aux protéines animales, un petit morceau de chapon peut venir détraquer les intestins.

Certains, les animaux, sont particulièrement voleurs et pourront profiter d'un moment d'inattention pour voler les toasts au saumon ou au foie gras sur la table basse (les chats adorent le foie gras). Le risque de ces excès et de la consommation d’aliments très gras en quantité est la sur-sollicitation des fonctions digestives qui peut déclencher une pancréatite aiguë, une maladie grave.



Enfin, vigilance sur les chocolats de Noël : il y a plus de cas d’intoxication au chocolat à Noël qu’à Pâques !



Les dangers insoupçonnés de certains cadeaux de Noël

Quelques plantes typiques de la période de Noël présentent, une vraie toxicité si le chien ou le chat en grignote les feuilles ou les baies : le houx, le gui, les jacinthes, le poinsettia. On veillera à les mettre hors de portée des animaux trop curieux, voire à y pulvériser des substances répulsives (jus de citron / sauce pimentée).



Nombreux sont les chiens adeptes du déballage des cadeaux qui ne leur sont pas forcément destinés. Le risque est surtout dû aux rubans décoratifs s’ils sont avalés. Comme d'ailleurs toutes les petites pièces en plastique de nombreux jeux pour enfants qui traînent souvent par terre après le déballage des cadeaux. On veillera donc à faire place nette rapidement. L’idéal est de prévoir un paquet destiné au chien qu’il pourra détruire à sa guise .



L'ambiance festive n'est pas toujours au goût de nos animaux

La période des fêtes de fin d’année, l’ambiance, l’agitation des enfants peuvent aussi être particulièrement anxiogènes pour un chien ou un chat sensible. Pour éviter les accidents (morsures, griffures) ou une montée de stress, il est important que l’animal puisse se soustraire à la fête, se cacher dans une pièce calme et ne se retrouve pas acculé dans un coin par des enfants surexcités. On peut demander conseil à son vétérinaire pour anticiper une éventuelle surcharge émotionnelle.

