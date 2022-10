Chasse : bientôt un délit d'alcoolémie ?

Alors que les accidents de chasse, souvent dramatiques, se répètent sur le territoire français, la secrétaire d’État chargée de l’Écologie Bérangère Couillard se rend ce mardi 25 octobre dans la Marne pour observer les opérations de contrôle de la police de la chasse, avant de prendre part à une formation au permis de chasse. Il se pourrait qu'elle décide d'instaurer un "délit d’alcoolémie à la chasse".

C'est en effet ce que révèle Le Parisien. Celle qui est surnommée la "Madame Chasse du gouvernement" aurait à l'esprit une mesure qui s'inspirerait de celle du code de la route, soit autant de quantité autorisée. L’OFB ou la gendarmerie pourraient se charger des verbalisations.

Si l'opposition, en particulier les écologistes et Yannick Jadot, plaident pour une interdiction de chasse le week-end et durant les vacances scolaires, cela ne serait pas sur la table du gouvernement, toujours d'après le quotidien. L'État pense en revanche a instaurer une meilleure signalisation des battues, en bonifiant et multipliant les panneaux.

