Pourquoi des hélicoptères vont survoler Paris ce week-end ?

Paris est une zone "P", cela signifie que son survol en avion ou en hélicoptère est formellement interdit. Seulement, il existe quelques exceptions et ce week-end va d'ailleurs échapper à la règle.

Selon France Bleu, la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne a été autorisée à réaliser trois survols en hélicoptère du douzième arrondissement de la capitale en raison de l'ouverture de la Foire du trône. Ceux-ci devraient avoir lieu vendredi, samedi, puis dimanche entre 19 et 20 heures. L'objectif affiché étant de "sécuriser" l'événement.

Plus exceptionnel, France Télévisions a été autorisé à survoler la capitale dimanche 2 avril, entre 7 h 50 et 11 heures, à l'occasion du marathon de Paris. Le groupe audiovisuel devrait suivre les sportifs sur tout le parcours - qui traverse la ville lumière d'Est en Ouest - à différents moments de la matinée - pour obtenir des images inédites de ce rendez-vous incontournable des amateurs de course à pied.

