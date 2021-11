Uber : découvrez la plus longue course de France

Crédit : Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mais qui a bien pu prendre un Uber pour faire une telle distance ? Un client a battu le 30 mai 2020 le record de la course la plus longue et chère de Uber en France.

Pendant le confinement, cet homme, dont le nom n'est pas révélé, est parti de Plumieux en Bretagne pour rejoindre… Marseille dans les Bouches-du-Rhône, soit une course de 1.129 kilomètres, le tout pour la modique somme de 1.607,91 euros. L'histoire ne précise pas si l'homme a laissé un pourboire au chauffeur, mais l'urgence devait être suffisamment importante pour effectuer une telle course.

Cette information a été révélée par Uber pour fêter les 10 ans de l'arrivée de la plateforme de transport américaine en France. Dans l'Hexagone, Uber compte près de 5 millions de clients et a réalisé un sondage pour mieux connaître ses clients et ses chauffeurs. C'est à l'occasion de cette enquête qu'un chauffeur a révélé la course folle qu'il avait effectué en 2020.