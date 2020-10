"Trop d'impôts tue l'impôt" estime l'économiste Olivier Babeau

publié le 12/10/2020 à 10:15

"Aujourd'hui, je pense qu'il s'agirait de faire une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, notamment sur les revenus tirés des dividendes" estimait l'ancien président de la République, François Hollande, lors du Grand Jury du dimanche 11 octobre.



Olivier Babeau, économiste et fondateur de l'Institut Sapiens, voit dans cette phrase de l'ancien chef de l'État une volonté de "sortir de la taxe à 30%, qui a été une des grandes mesures d'Emmanuel Macron".

"Il y a un peu une folie française qui fait qu'après 1918, on disait 'l'Allemagne paiera, pour lui l'équivalent c'est 'les riches paieront', comme s'ils ne payaient pas déjà" déplore Olivier Babeau.

Évoquant une forme de "paresse intellectuelle" de la part de François Hollande, l'économiste rappelle que "trop d'impôts tue l'impôt". C'est à dire qu'"au bout d'un moment, les gens ne se versaient plus de dividende, par exemple, donc il n'y avait plus de recette associée [...] il est plus intéressant socialement de faire moins de prélèvement car vous allez avoir plus de recette".