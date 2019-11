publié le 05/11/2019 à 15:00

Et si travailler moins c'était travailler mieux ? La filiale de Microsoft au Japon a fait le test sur le mois d'août 2019, et les résultats ont été concluants. En accordant un jour en plus de repos hebdomadaire, le vendredi, et en limitant les réunions à 30 minutes, les 2.300 salariés ont été bien plus efficaces. La productivité par personne a bondi de 39,9% par rapport à août 2018. De quoi largement compenser le jour de congé supplémentaire.

Et sur d'autres éléments, Microsoft Japon a même pu faire des économies : la consommation d'électricité a chuté de 23,1%, et celle du papier d'impression de 58,7%, rapporte l'entreprise dans un communiqué. Celle-ci a également encouragé les échanges en ligne plutôt que des rendez-vous physiques ou des courriels pour ses salariés. Elle envisage de lancer un programme similaire cet hiver, mais sans accorder de congé spécial. Les salariés devront utiliser leur propre réserve de jours.

De telles initiatives sont valorisées au Japon, touché par le phénomène du "karoshi" (mort d'épuisement au travail). Le gouvernement japonais tente de promouvoir des modes de travail plus flexibles, comme le télétravail, le recours au temps partiel et à des horaires de bureau décalés pour éviter les heures de pointe dans les transports. Mais leur adoption par les entreprises locales est jusqu'à présent limitée.