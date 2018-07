publié le 27/05/2018 à 10:11

Vous piquez régulièrement du nez après la pause déjeuner ? Avec son dispositif favorisant les micro-siestes au sein de l'entreprise, la start up Nap&Up promet à ses utilisateurs du repos en toute tranquillité et discrétion... même au beau milieu de l'open space.



De loin, Nap&Up ressemble à une sorte de cocon bleu, d'une largeur de 2m10. L'ensemble est constitué d'un matelas pour une personne, épais et confortable, et d'un auvent dépliable qui permet de s'isoler de la lumière et des bruits environnants. Des draps à usage unique sont également fournis.

Intime et rassurant, ce petit espace est éclairé par une petite guirlande lumineuse et agrémenté d'une plante verte. Pas de prises pour brancher son téléphone ou d'endroit pour poser son ordinateur : le Nap&Up a été conçu pour permettre avant tout de se déconnecter.



À partir de 2.600 euros

Seule touche de technologie : un casque branché à un smartphone, grâce auquel l'utilisateur peut se plonger dans une séance de sophrologie. Celle-ci peut durer 15 ou 25 minutes.



L'ensemble du dispositif Nap&Up pèse 26 kilos. Il est entièrement repliable à l'intérieur du matelas et peut être désinstallé en cinq minutes environ.



Mais tout ce confort a quand même un prix, et pas des moins élevés : 2.600 euros au minimum. Un coût justifié par la qualité du matelas, "qui vaut déjà 800 euros en lui-même" selon Gabrielle de Valmont, la co-fondatrice de Nap&Up.