publié le 04/01/2020 à 17:31

Après des départs en vacances rendus difficiles par la grève contre la réforme des retraites, le retour s'annonce lui aussi perturbé, même si les conditions de circulation selon les différents modes de transports semblent nettement plus clémentes.

Dimanche 5 janvier, cela fera un mois que le trafic à la SNCF et dans les réseaux de transports franciliens sont très dégradés. À l'époque, prendre un train relevait de la mission impossible.

Résultat, les personnes qui voulaient se rendre sur leur lieu de vacances se sont reportées sur la voiture, provoquant de gros embouteillages. En prévision cette fois-ci, de nombreux vacanciers ont décalé leur retour.

En voiture

Pour ce samedi 4 janvier, Bison Futé voit globalement vert ! Que ce soit dans le sens des départs ou des retours. Toutefois, il faudra compter quelques points de tensions, pour rejoindre l'Île-de-France et dans la région lyonnaise où le trafic est orange.

L'organisme de prévision recommande de rejoindre ou de traverser la région Île-de-France avant 14 heures, d'éviter l'autoroute A6 entre Lyon et Beaune entre 11 heures et 19 h et l'A43 entre Chambery et Lyon de 10 h à 13 h. Il faudra compter sur un retour d'Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc dense entre 15 h et 20 heures avec une attente supérieure à 30 minutes.

Dernier conseil : Bison Futé invite à ne pas se rendre ou quitter les grandes métropoles entre 11 h et 18 heures.

En ce qui concerne dimanche 5 janvier, Bison Futé voit pour l'instant vert sur l'ensemble de la France.

En train

Les trains seront plus nombreux à circuler sur le chemin du retour qu'à l'aller. Ce 4 janvier, on peut compter sur 7 TGV sur 10, 1 TER sur 2 en moyenne (le nombre peut varier d'une région à l'autre), 1 Transilien sur 5 et 1 Intercités sur 3.



Quand aux trafic international, les Eurostar sont les moins touchés (9 trains sur 10). Il y aura 4 Thalys sur 5, 2 TGV Inouï sur 3 pour l'Italie, 1 Lyria (vers la Suisse) sur 2, 1 train sur 2 pour l'Allemagne, pareil pour l'Espagne.



Pour dimanche, la SNCF s'attend à ce que 2 TGV sur 3 circulent, 1 TER sur 2 en moyenne, 2 Intercités sur 5 et 1 Transilien sur 5.



Tous les voyageurs possédant un billet longue distance (TGV ou Intercités) peuvent demander, avant le départ, un échange ou un remboursement sans frais. À noter, pendant la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain sont confirmés à 17 heure, la veille du départ, sur les différents canaux d'information. Si votre train est annulé, vous pouvez vous reporter sur un autre train dont la circulation est garantie.



Pour savoir si votre rame circule, vous pouvez vous rendre sur cette page.

En avion

Les principaux syndicats de pilotes et de personnels de cabine d'Air France avaient levé leur préavis de grève. Malgré tout, deux syndicats de personnel de vol appellent de nouveau à la grève, à partir du lundi 6 janvier, même si ces représentations sont minoritaires au sein des salariés.



Ce week-end, le trafic devrait être proche de la normale et les complications qu'il pourrait y avoir devraient non pas être liées à la contestation de la réforme des retraites, mais à l'afflux massif de passagers. Il est recommandé de vérifier que son vol est bien maintenu sans retard. Si vous devez prendre un avion au départ ou à destination de Paris, vous pouvez vérifier son statut, quelques heures avant le décollage via ce lien.