Grève SNCF : y aura-t-il des trains ce week-end des 28-29 décembre ?

publié le 27/12/2019 à 16:43

La SNCF a prévu que 60% des trains circuleraient normalement samedi 28 et dimanche 29 décembre, soit 10 points de plus par rapport au week-end précédent. Le mouvement social contre la réforme des retraites continue à peser énormément sur l'organisation des transports.

Avec la grève des cheminots et le manque de personnel que cela entraîne, la SNCF est obligée de faire des arbitrages dans les trains qui partiront et ceux qui resteront à quai, afin d'établir un plan de transport optimal. L'objectif étant de faire passer un maximum de trains pendant que l'aiguilleur travaille sur l'axe ferroviaire. Voilà pourquoi certains trains ne circulent plus après certaines heures.

La SNCF double également certaines rames. En plus de cela, de nombreux TGV en duplex (à deux étages) circulent, ce qui permet de faire passer la capacité de 337 à 500 passagers par rame. Des Ouigo sont aussi nombreux sur les rails, car ils ont une capacité de 600 places par rame. Ils peuvent être eux aussi doublés pour passer leur capacité à 1.200 places.