Grève à la SNCF : les prévisions de trafic du week-end du 4-5 janvier

publié le 03/01/2020 à 16:27

Voilà dorénavant un mois que le trafic à la SNCF est perturbé par une grève contre la réforme des retraites sans précédent. Depuis le 5 décembre, premier jour de la grève, le nombre de grévistes a bien diminué. Ce vendredi 3 décembre, le taux de grévistes est tombé à 6,2 %, même si 31,2 % des conducteurs n'ont pas repris le travail. En conséquence, le trafic SNCF restera très perturbé ce week-end du 4-5 janvier.

Comptez samedi 7 TGV sur 10, 1 TER sur 2, 1 Transilien sur 5 et Intercités sur 3. Dimanche, 2 TGV sur 3 circuleront, ainsi qu'1 TER sur 2, 1 Transilien sur 5 et 2 Intercité sur 5.



La SNCF annonce que le trafic grande vitesse s’améliorera fortement dès lundi 6 janvier sur l’ensemble des destinations TGV. Avec une moyenne de 3 TGV INOUI sur 4 assurés, le trafic sera normal sur Paris – Lille et Paris – Rennes, quasi normal sur Paris – Strasbourg, Paris – Lyon, Paris – Marseille et Paris – Bordeaux.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 7 trains sur 10 le samedi, 2 trains sur 3 le dimanche.



Axe Atlantique : 3 trains sur 4 le samedi, 7 trains sur 10 le dimanche.



Axe Nord : 2 trains sur 3 le samedi, tous les trains assurés le dimanche.



Axe Sud-Est : 3 trains sur 4 le samedi, 7 trains sur 10 le dimanche.



Intersecteurs : 7 trains sur 10 le samedi, 3 trains sur 10 le dimanche.



Ouigo : 7 trains sur 10 le samedi, 4 trains sur 5 le dimanche.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 2 trains et 5 bus de substitution sur 10 trains le samedi et le dimanche.

Bourgogne-Franche-Comté : 5 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains le samedi, 5 trains sur 10 le dimanche.

Bretagne : 6 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains le samedi et le dimanche.

Centre-Val-de-Loire : 4 trains sur 10 le samedi, 5 trains sur 10 le dimanche.

Grand-Est : 4 trains sur 10 le samedi, 4 trains et 1 bus de substitution le dimanche.

Hauts-de-France : 3 trains sur 10 le samedi, 4 trains sur 10 le dimanche.

Normandie : 3 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains le samedi, 4 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains le dimanche.

Nouvelle-Aquitaine : 2 trains sur 10 le samedi, 2 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains le dimanche.

Occitanie : 1 train et 1 bus de substitution sur 10 trains le samedi et le dimanche.



Pays-de-la Loire : 3 trains et 2 bus de substitution sur 10 trains le samedi et le dimanche.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 3 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains le samedi et le dimanche.

Le trafic RER en détails

RER A - 3 trains par heure sur la branche Cergy. L’interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture.



RER B - Nord: 1 train sur 3 toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.



RER C - 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h, entre Paris-Austerlitz et Brétigny et entre Paris-Austerlitz et Massy. 1 train par heure entre 9h et 16h, de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies.



RER D - Nord : 1 train par heure sur l’axe Villiers-le-Bel et 1 train toutes les deux heures sur l’axe Orry-la-Ville toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.

Sud : 1 train par heure sur l’axe Paris Gare de Lyon - Corbeil et Paris Gare de Lyon - Melun toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Paris Gare de Lyon.



RER E - 1 train sur 2 sur toutes les branches.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 2 trains sur 3 en moyenne. La liaison Creil-Persan-Valmondois-Pontoise est assurée en bus. Toutes les branches sont desservies.



Ligne J - 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches.



Ligne K - 1 train sur 2 en moyenne le samedi, 4 trains sur 5 en moyenne le dimanche.



Ligne L - 1 train sur 2 sur les branches Paris Saint-Lazare - Versailles et Paris Saint-Lazare - Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris Saint-Lazare - Cergy n’est pas desservie.



Ligne N - 1 train sur 4 en moyenne sur toutes les branches le samedi, 1 train sur 2 en moyenne le dimanche sur toutes les branches.



Ligne P - 1 train sur 2 sur toutes les branches, sauf La Ferté Milon qui n’est pas desservie le samedi. Le dimanche, 1 train sur 2 sur l’axe Paris - Chelles - Meaux, les autres axes ne sont pas desservis.



Ligne R - 2 allers et retours entre Paris Gare de Lyon et Montargis le samedi, idem le dimanche.



Ligne U - 1 train sur 2.



Tramway 4 - Fréquence de 12 min.



Tramway 11 - Service normal.