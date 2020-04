Coronavirus : pour Bayrou, la réforme des retraites doit être "écartée"

publié le 19/04/2020 à 18:01

"Est-ce qu'on était prêts ? Non. Est-ce qu'il y a eu des manquements et des ratés ? Oui, notamment sur les masques et les tests". Le constat est sans équivoque pour François Bayrou. Selon le maire de Pau la crise du coronavirus a démontré "un problème d'organisation de la société française qui se tourne perpétuellement vers l'Etat centralisé".

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le président du MoDem a mis en garde contre une crise "sanitaire" et "démocratique". En Allemagne, Etat fédéral, "l'impact de l'épidémie est plus faible" parce qu'il y a eu "une anticipation plus grande" mais des "initiatives locales, régionales, des villes".

François Bayrou estime ainsi que la réponse politique à apporter pour sortir de la crise devra se faire autour d'une "petite équipe", rejetant ainsi l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Quant aux sujets qui ont rythmé la vie politique avant le coronavirus, comme la réforme des retraites, ce proche d'Emmanuel Macron estime que "les sujets les plus polémiques" doivent être "écartés pour un moment". "Il est très important que l'on ne mette pas des mines, des sujets d'affrontement sur la table durant toute cette période", a-t-il conclu.