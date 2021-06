et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/06/2021 à 08:14

"L'Europe est le premier continent en matière de vaccination du monde". Thierry Breton sur RTL explique qu'au 1er juillet, "l'Europe aura produit 1 milliard de vaccins". "On produit 300 millions de doses par mois et on en exporte la moitié", détaille le commissaire européen au Marché intérieur.

Faut-il se préparer à recevoir une troisième dose à l'automne ? "On est prêt", lance-t-il. "On est prêt avec la technologie à ARN messager. Ça ne veut pas dire que les autres technologies vaccinales sont mauvaises, notamment les adénovirus. Ça veut dire que pour la technologie à ARN messager, on peut rapidement adapter le vaccin à un variant éventuel", a expliqué Thierry Breton.

Concernant AstraZeneca, le commissaire européen au Marché intérieur a reconnu "des problèmes". "Nous avions des contrats importants avec AstraZeneca qui n’ont pas été honorés. On fera sans", a-t-il assuré. Thierry Breton a aussi alerté sur la nécessité de "vacciner massivement l’ensemble des pays qui nous entoure". "On pense en particulier à l’Afrique. On sait que le combat n’est pas encore gagné", a-t-il insisté.