Comment oser dire non ?

publié le 25/05/2020 à 05:55

Si affirmer ses positions, et plus particulièrement ses refus, semble naturel pour certains, c'est loin d'être une faculté partagée par tous ! Que ce soit dans le cadre professionnel, dans la sphère privée ou dans nos relations avec les autres, le "non" est parfois un petit mot bien difficile à exprimer. Quelque part entre la peur de décevoir, un caractère introverti ou encore un naturel trop conciliant, "On est fait pour s'entendre" vous propose d'explorer les mécanismes qui peuvent nous bloquer.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Flavia Mazelin, journaliste spécialisée en psychologie et développement personnel à Psychologies Magazine, partenaire de l'émission

- Isabelle Méténier, psychologue et accompagnante à Bordeaux. Auteure de La rébellion positive (Albin Michel, paru en Poche également)



- Alain Braconnier, psychiatre et psychologue. Auteur de La peur du futur - Comment ne plus s'angoisser ? (Odile Jacob)