COVID-19 : le deuil est-il possible ?

publié le 26/05/2020 à 05:55

Distanciation sociale, port du masque, réduction des déplacements et protection maximale de nos aînés... Autant de mesures nécessaires pour venir à bout de ce coronavirus, mais aussi autant d'obstacles au deuil qui, pour certains, s'est malheureusement imposé à eux. Déjà particulièrement éprouvante en temps normal, les conditions sanitaires et les mesures sont loin de faciliter cette épreuve terrible. Alors, le deuil est-il possible au temps du coronavirus ?

