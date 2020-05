Comment restaurer notre optimisme ?

publié le 29/05/2020 à 05:55

Les mauvaises nouvelles et les épreuves arrivent souvent en escadrille, et ce n'est pas la période qui vient de s'écouler qui nous prouvera le contraire... Malgré tout, il reste une force que certains d'entre nous possèdent plus que les autres : l'optimisme. Et puisqu'il a pris un sacré coup ces derniers temps, "On est pour s'entendre" cherche des moyens de le restaurer, à l'aide des conseils avisés de ses invités et aux témoignages de ses auditeurs.

Invité.e.s

- François Durpaire, historien, spécialiste des Etats-Unis. Il a créé il y a trois ans le laboratoire Bonheurs à Cergy-Paris université. Auteur de Histoire mondiale du bonheur (Le Cherche-Midi)



- Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive et dirigeante du Centre de Formation ZenPro. Auteure de Le secret du bonheur permanent (éditions Leducs)