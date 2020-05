"On est fait pour s'entendre" fête sa 2000ème !

publié le 28/05/2020 à 05:55

2000 émissions de rire, de joie et de bonheur mais aussi 2000 émissions de d'émotions, de réflexion, de discussion et parfois de pleurs... Bref, c'est déjà la 2000ème émissions d'On est fait pour s'entendre ! L'occasion de revenir avec nos invités et nos auditeurs sur l'importance de parler, d'échanger et sur tous les bienfaits de cette parole. Répondez à l'invitation et venez souffler les bougies à 14h30, car ce sont aussi les vôtres !

