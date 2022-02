Leurs modalités d'utilisation avaient changé après la fermeture des restaurants en raison de l'épidémie de coronavirus, mais bientôt tout redeviendra "comme avant". Le 1er mars prochain marquera le retour du fonctionnement habituel des titres-restaurant.

À compter de cette date, les détenteurs d'un carnet ou d'une carte de tickets restaurants ou encore de chèques déjeuners ne pourront plus utiliser leur titre à hauteur de 38 euros par jour et par personne, comme il était possible de le faire depuis le 2 juin 2020, la mesure gouvernementale prenant fin le 28 février 2022 après plusieurs prolongations, rappelle nos confrères de La Voix du Nord.

Le plafond journalier repassera ainsi à 19 euros par jour et par personne. Les titres-restaurant ne seront également plus utilisables tous les jours, ce que permet le décret toujours en vigueur pour le moment. Mais seulement les jours ouvrables, excluant ainsi le dimanche et les jours fériés, sauf si vous êtes amenés à travailler ces jours-là, précise le quotidien régional, citant service-public.fr.

Pour rappel, l'utilisation de titres-restaurant ne se limite pas aux restaurants. Les détenteurs de ces tickets peuvent également les utiliser dans les supermarchés, à hauteur de 19 euros et uniquement pour des achats prévus par la législation, comme des produits directement consommables ou encore des fruits et légumes.