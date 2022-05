TikTok : qu'est-ce que le #LabelloChallenge, le nouveau défi qui inquiète ?

Depuis sa création, le réseau social chinois TikTok est le théâtre de nombreux challenges. Si la plupart sont innocents et bienveillants, d'autres se révèlent particulièrement inquiétants, notamment pour les enfants et adolescents. À l'instar du #LabelloChallenge, un nouveau défi au nom de la célèbre marque de tubes de soin à lèvres.

Tout a commencé avec l'innocent #ChapstickChallenge, ou #JeuDuLabello, qui consistait à s'embrasser après s'être appliqué du baume sur les lèvres pour faire deviner le parfum utilisé, le tout sous l'œil de la caméra. Désormais, le stick sert à évaluer la vie que l'on mène, en coupant un morceau à chaque épisode négatif vécu dans la journée, rapporte La Dépêche. À la fin du tube, les adolescents se scarifient ou se suicident.

"Ce baume à lèvres est devenu la chose la plus dangereuse des réseaux en ce moment, explique ainsi Maman1parfaite, une utilisatrice de la plateforme sociale, Labello dans la main, dans une vidéo. "Les jeunes doivent l'utiliser le plus rapidement possible et quand il est fini, ils doivent mettre fin à leurs jours. Un challenge pour mourir", alerte-t-elle, avant de s'exaspérer : "Ce n'est pas possible de voir des choses pareilles sur les réseaux (sociaux)".

L'année dernière, un autre défi avait suscité l'inquiétude, le "Blackout challenge", plus connu en France sous le nom de "feu du foulard". En Italie, les autorités avaient même décidé de bloquer l'accès à l'application aux enfants dont l'âge ne pouvait pas être vérifié, après la mort d'une fillette de 10 ans, qui s'était enfermée dans la salle de bain du domicile familial et asphyxiée en le réalisant.

