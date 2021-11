États-Unis : une adolescente kidnappée retrouvée grâce à TikTok

Souvent jugés nocifs à bien des égards, les réseaux sociaux ont aussi de bons côtés comme le montre cette histoire aux États-Unis. Une adolescente de 16 ans a pu être sauvée d'un kidnapping grâce à un geste très populaire sur TikTok, a annoncé la police du comté de Laurel dans le Kentucky.

Enlevée depuis plusieurs jours, la jeune adolescente a réussi à capter l'attention d'un conducteur grâce à ce geste (voir la vidéo ci-dessous) devenu viral sur TikTok. Il s'agit d'un signe créé en 2020 par la fondation canadienne des femmes. Le geste consiste à lever quatre doigts et cacher son pouce dans la paume de sa main, avant de refermer le poing.



Grâce à ce geste, l’automobiliste a appelé la police et suivi le véhicule pendant 11 kilomètres. Les forces de l’ordre arrêteront finalement James Herbert Brick, 61 ans, qui avait kidnappé l’adolescente en Caroline du Nord quelques jours auparavant.

Par ailleurs, les autorités ont mis la main sur le téléphone du suspect. À l'intérieur se trouvait "la description sexuelle d’une jeune femme mineure". James Herbert Brick a été inculpé pour séquestration et possession de matériel montrant une performance sexuelle par un mineur de plus de 12 ans mais de moins de 18 ans. Il a été incarcéré et sa caution a été fixée à 10.000 dollars.