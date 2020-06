publié le 04/06/2020 à 13:00

Fille d'un montreur d'ours de l'hippodrome de Constantinople, prostituée ambitieuse et énergique, séductrice à la fois belle et intelligente : il n'est pas possible de trouver, dans toute l'Antiquité, destin de femme aussi prodigieux que celui de Théodora. On part à la rencontre de cette impératrice avec notre invitée l'historienne Virginie Girod.

Quelles sont les règles de l’hippodrome ? Comment Théodora devient-elle prostituée ? Comment rencontre-t-elle Justinien, le futur empereur ? Pendant combien de temps Théodora et Justinien vont-ils régner sur l’empire Romain d’Orient ? Quand et comment Théodora est-elle morte ? Que devient Justinien après la mort de Théodora ?

Notre invitée nous raconte également l'épisode de la Sédition Nika, une révolte populaire qui finira dans un bain de sang, violemment réprimée par Théodora et Justinien.

à lire : Théodora prostituée et Impératrice de Byzance chez Tallandier

Théodora prostituée et impératrice de Byzance