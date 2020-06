Art : les tournesols de Schiele, l'histoire d'une redécouverte

publié le 01/06/2020 à 20:00

Avec le spécialiste en art Thomas Seydoux on vous raconte les secrets de son métier et on découvre une histoire qui a marqué sa carrière : l’incroyable réapparition du tableau Les Tournesols d’Egon Schiele disparu pendant la seconde guerre mondiale et qu’il a pu lui-même expertiser pour valider son authenticité.



Pourquoi Schiele peint-il ces tournesols ? Pourquoi a-t-on longtemps cru que le tableau les Tournesols d’Egon Schiele avait été détruits dans des bombardements ? Comment un tel chef d’œuvre s’est-il retrouvé dans ce petit appartement à Mulhouse ? En quoi consiste le métier de spécialiste en art ? Est-il toujours possible de trouver un chef d’œuvre oublié dans une brocante ?

Notre invité nous raconte surtout comment un jeune ouvrier alsacien qui a acheté un appartement en viager, va devenir millionnaire grâce à la découverte de ce tableau.



