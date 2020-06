Les patients zéro qui ont marqué l'Histoire

et Thomas Hugues

publié le 01/06/2020 à 13:00

L’histoire se souvient des victoires de médecins mais plus rarement des patients à l’origine des diagnostiques. Comme Mary Mallon, la plus saine des porteurs sains, qui ne souffrit jamais de la typhoïde qu’elle dissémina autour d’elle, ou le petit Joseph Meister, qui permit au vaccin antirabique de Pasteur de franchir le cap de l’expérimentation humaine. On vous raconte leur histoire avec notre invité le médecin Luc Perino.

Qu'est-ce qu'un patient zéro ? Depuis quand utilise-t-on le terme de patient zéro ? A-t-on réussi à trouver le patient zéro dans le cas du covid 19 ? De quelles informations ont besoin les épidémiologistes pour retrouver un patient zéro ? Combien de patients la cuisinière que l'on surnommera '' Mary typhoïde '' a-t-elle contaminé ? Comment la notion de '' porteur '' sain '' est-elle née ?

Notre invité nous raconte également l'histoire du petit Joseph Meister, patient zéro du vaccin contre la rage en 1885.



à lire : Patients zéro aux éditions de La découverte.

