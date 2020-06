Pac Man fête ses 40 ans

publié le 02/06/2020 à 20:00

Il y a 40 ans naissait le premier héros de jeux vidéo, Pac Man. Un petit personnage rond et jaune qui évolue dans un labyrinthe et dévore des "pac-gommes" en évitant de se faire attraper par des fantômes multicolores. On vous raconte son histoire, ses secrets et pourquoi il est devenu culte avec notre invité Florent Gorges, spécialiste des jeux-vidéos.

Que signifie '' Pac Man '' ? Pourquoi le nom du jeu a-t-il été modifié ? Qui est Toru Iwatani, le créateur du jeu vidéo ? Comment l'idée de ce jeu lui es-telle venue ? Pourquoi le jeu a-t-il tout de suite cartonné ? Quels sont les clés de ce succès fulgurant ? Sur quelles consoles de jeu peut-on aujourd'hui jouer à Pac Man ?

Notre invité nous raconte également pourquoi le personnage de Pac Man est devenu peu à peu incontournable dans la pop culture.



à lire : L'histoire de Nintendo chez Omaké.

L'histoire de Nintendo