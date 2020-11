Louis de Funès : des films à redécouvrir et à partager pendant ce confinement

publié le 09/11/2020 à 15:59

C'est le volet plaisir et culture de vos après-midi chaque semaine ! "On est fait pour se détendre" vous accompagne et vous propose de vous faire du bien pendant cette période morose qu'est le confinement. Vous faire du bien devant les écrans, et rire devant les films les nombreux films d'un acteur français connu de tous : Louis de Funès. Au programme également, une recette d'œufs mimosa totalement revisitée.

Invités :

- Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.



- Stéphane Boudsocq, journaliste cinéma.