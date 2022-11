TEMOIGNAGE - L'ex-compagne de Philippe victime de dérives sectaires, il raconte sur RTL

L'ex-compagne de Philippe consultait un micro-kinésithérapeute, un professionnel de santé qui l'a suivie pendant quelques mois et sous l'emprise duquel elle était.

"J'étais occupé professionnellement, je n'ai pas vu la descente aux enfers de mon ex-femme", explique Philippe. "Il n'y avait plus de discussion, j'avais une personne face à moi totalement déconnectée".

Il raconte qu'elle n'était plus reconnaissable : "Ce n'était plus la personne que j'ai connue pendant 14 ans. Aux yeux aussi de certains amis et de sa famille. On ne comprend pas pourquoi".

Philippe découvre à ce moment-là que ce professionnel de santé était la source du problème : "Je comprends qu'il y a de la manipulation qui est faite depuis plusieurs mois sur le cerveau de mon ex-compagne".

Philippe est alors affolé d'entendre ce qu'elle lui dit : "J'ai entendu des phrases du genre, c'est aussi fort avec ce personnage parce que nos âmes se connaissent, on a eu des enfants ensemble dans des vies antérieures".

Philippe contacte alors le Centre National d'Accompagnement Familial Face à l'Emprise Sectaire (CAFFES) mais le mal est fait : leur couple a été détruit et leur famille fracturée. Son ex-compagne est sortie du calvaire et elle prend conscience petit à petit.

