Dérives sectaires : il raconte sur RTL comment son épouse antivax a été endoctrinée

Selon le rapport de la mission de lutte contre les sectes, Miviludes, plus de 4.000 signalements ont été réalisés en 2021. Les gourous ont surfé sur la crise sanitaire.

L'épouse de Julien, infirmière en 2021, a refusé de se faire vacciner et s'est retrouvée au chômage. "Elle s'est mise à aller voir pas mal de complotistes sur les réseaux sociaux, elle discutait avec l'un d'eux depuis juillet 2021", se souvient Julien. Cet homme l'a contacté via le réseau Linkedin, lui apportant son soutien dans son choix de ne pas se faire vacciner.

"S'en est suivi la promesse d'un nouveau monde meilleur où il lui disait qu'ils avaient besoin d'elle pour le bâtir et pour réparer l'ADN des vaccinés, dont celui des enfants", précise Julien. La relation virtuelle évolue et dure plusieurs mois. L'homme lui fait acheter des objets pour stimuler son énergie corporelle, avant de lui demander de vivre avec elle. "Elle passait ses journées et ses nuits à discuter avec lui jusqu'au jour où elle m'a quitté", explique Julien.

Le couple, jeunes parents, est aujourd'hui en instance de divorce. Inquiet, Julien se fait aider par une association, mais n'a plus d'informations sur ce que vit son ex-conjointe.

