Téléconsultation : comment RTL a obtenu un arrêt de travail pour un rhume en moins de 4 minutes

C'est une manière de lutter contre les abus. Les arrêts de travail en téléconsultation ne seront plus remboursés s'ils ne sont pas délivrés par le médecin traitant, selon les récentes annonces du gouvernement. Si l'on en croit les autorités, certains patients enchaineraient les consultations en ligne jusqu'à trouver le médecin qui voudra bien leur délivrer un arrêt maladie.

Est-ce si facile que ça ? Pour le savoir, la rédaction RTL a fait le test. En se connectant sur le site de la téléconsultation, on trouve facilement un rendez-vous dans le quart d'heure. Il s'agit d'un médecin généraliste jamais consulté, qui est localisé à Lille. Et on ne met pas longtemps à obtenir un arrêt de travail pour un "rhume".

"J'ai pris une téléconsultation parce que je ne me sens vraiment pas bien. J'éternue et je me suis mouchée toute la nuit", détaille la journaliste qui se fait passer pour une patiente malade. "Est-ce que vous avez de la température ?", questionne le médecin. "Je n'ai pas de thermomètre, donc je ne sais pas", répond rapidement la journaliste. Après quelques autres questions, le spécialiste conclut : "Il vous faut un arrêt de travail pour aujourd'hui ? Je vous mets jusqu'à demain, ou mercredi ?". "Voilà, hop ! Et ça c'est bon !", termine le médecin. La journaliste repartira donc avec un arrêt de travail pour trois jours après une consultation de seulement 3 minutes 40.

