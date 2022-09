Visite médicale gratuite proposée à 25, 45 et 65 ans

Dans le cadre du projet de loi financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé la mise en place de trois consultations médicales gratuites. L'Assurance maladie devrait bientôt inviter les Français à ces visites médicales.

Ce dispositif est déployé dans le but de "mieux suivre les générations au cours de leur vie" et ce, à "trois âges clé de la vie, 25 ans, 45 ans et 65 ans", a expliqué le ministre de la Santé au Journal du Dimanche. Chaque âge a un but bien précis. À 25 ans, la consultation a pour but de "faire le point sur les vaccins, leur activité physique, d’éventuelles addictions ou difficultés liées au début de la vie professionnelle », indique François Braun.

À 45 ans, la consultation est avant tout là pour le dépistage de maladie grave, principalement le cancer. Le ministre a expliqué "la nécessité de participer au dépistage du cancer du sein, du colon ou de la prostate". Enfin, à 65 ans, la visite médicale a pour but de préparer les personnes à la vieillesse et la perte d'autonomie qui vient avec. Le ministre veut appuyer "la prévention de la perte d'autonomie, le dépistage des cancers et de toutes les maladies qui peuvent être prévenues".



