Dans dix jours nous saurons qui de Trump, le seul type qui lâché dans la nature se fait attaquer par des lapins l’ayant pris pour une carotte à cause de son teint, ou d’Hillary, la petite mère qui a la moitié de son poids total dans son brushing, remplacera Obama.



Trump, on le connait, c’est l’homme aux 12 millions de folicules pileux, Dieu lui a donné la part qui revenait à Juppé et Michel Sapin, il est outrancier, sans limite, et il a dû être malade une fois après avoir diné tex-mex parce qu’il déteste les latinos.



Hillary, elle, a l’apparence d’une mamie gâteau, mais en fait c’est Tatie Danielle, elle est dure, quand son mari Bill s’est exprimé avec son bassin au lieu de sa bouche il y a 20 ans, elle a failli le déposer dans le ranch d’un ami texan spécialiste de la castration des bœufs. Depuis il tourne au bromure et a syndiqué son appareil génital à la CGT afin d’être certain qu’il se mette en grève illimité.



Donc tout allait bien dans la campagne, Hillary accusait Donald d’être un psychopathe, Donald disait d’Hillary que c’était une folle, notre élection à nous à côté c’est Sylvain et Sylvette qui se font de gros smacks derrière un chêne. Quand soudain vendredi, le FBI annonce qu’il relance l’enquête sur les e-mails d’Hilllary Clinton, c’est comme si à deux jours de la primaire à droite, on annonçait que Jean-Frédéric Poisson, qui est dans le parti de Boutin, sacrifiait dans sa cave de jeunes vierges à la gloire de Satan en criant "Il n'y a pas d’arrêtes dans le bifteck, mais y’en a dans tes chaussettes". Or, Hillary Clinton avait déjà eu des soucis avec ses e-mails...