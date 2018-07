publié le 30/10/2016 à 08:50

Six mois avant l’élection présidentielle, on est dans l’incertitude. Avant, l’élection, c’était aussi simple qu’une fiche de lecture rédigée par Nabilla. Chaque parti avait un leader, un dominant, suivi par une meute, comme chez les loups, sauf que personne ne se léchait pour faire sa toilette. Chirac en campagne, c’était une bière dans une main, une croupe de vache dans l’autre + un bisou au bébé baveux qu’on lui tendait et avec les pieds il pouvait serrer encore 4 paluches. Et Chirac, Mitterrand, Sarkozy, faisaient peur à leurs adversaires, qui devant eux devenaient liquides, tel des frotteurs du métro qui se retrouveraient sur la ligne 13 coincés derrière Zahia.





Mais en 2016, il n’y a plus de leader, il n’y a plus que des monsieur et madame tout le monde : à droite, il y a Juppé, qui dégage l’énergie d’un morse durant sa sieste, Bruno Le Maire, un type ennuyeux comme une soirée mousse au Queen quand on est hétéro, les mormons disent de Le Maire qu’il est sobre. Il y a Fillon, le papi en veste de tweed, c’est le Mister Bean français, et Sarkozy, qui tente de faire croire qu’il est aussi performant qu’il y a dix ans, en cela on est certain que c’est un homme.



À gauche, c’est pire. François Hollande est à 4% de bonnes opinions dans les sondages, si on demande aux gens "Préferez-vous contracter une chaude-pisse ou voter Hollande ?", tous répondent la chaude-pisse. Pourtant, la croissance repart, le chômage baisse, hier Trierweiler a même écrit un tweet le félicitant pour son action, son médecin est venu voir si elle allait bien, mais rien à faire, même si Hollande sauve un petit chat de la noyade en direct sur BFM, il a moins de chances d’être réélu que Benjamin Castaldi d’entrer à l’Académie Française.