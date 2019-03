publié le 25/03/2019 à 13:50

Ils ont écrasé définitivement leur dernier mégot de cigarette. Depuis 2016, plus d'un fumeur quotidien sur 10 s'est arrêté de fumer en France, soit plus d'1,6 million de personnes. Cette tendance à la baisse dure depuis une décennie désormais mais elle s’accélère particulièrement ces dernières années.



Les pouvoirs publics attribuent cette forte diminution aux différentes mesures prises pour lutter contre le tabac. L'augmentation progressive du prix du paquet jusqu'à 10 euros d'ici 2020 a eu énormément d'impact même s'il n'est pas la seule raison de la baisse du nombre de fumeurs selon Loïc Josserand, président de l'alliance contre le tabac : "L'augmentation du prix des paquets de cigarettes participe à la baisse du nombre de fumeurs mais tout ramener à cela risque d'être une erreur".

"On voit que ce qui fonctionne, c'est une politique qui allie trois axes : l'offre, l'augmentation des prix et la prise en charge avec le remboursement des substituts nicotiniques. C'est cette triple action qui est efficace", ajoute-t-il.

Loïc Josserand estime que la barre symbolique des 10 euros ne doit être qu'une étape dans la politique anti-tabac. "Il y a un objectif de prix à 10 euros. Quand je parle d'objectif c'est peut-être une erreur car il faut bien considérer que ce ne doit pas être qu'un objectif, explique le président de l'alliance contre le tabac. Une fois le paquet arrivé à 10 euros, si on veut continuer à garder la même efficacité, il faut que ces 10 euros ne soient qu'une étape et que le prix continue à progresser."



Il rappelle à tous les fumeurs qu'arrêter de fumer est une question de volonté personnelle qui ne possède pas de remède miracle : "À partir du moment où on est décidé, où on a essayé d'arrêter, une de ses tentatives finit par être couronnée de succès. Il ne faut pas qu'il y ait un désespoir du fumeur qui va s'arrêter de fumer mais au contraire, il faut qu'il considère qu'il est entré dans une démarche positive et qu'il trouve une solution pour s'arrêter définitivement. Une solution qui lui convient à lui personnellement. Il n'y a pas de solution miracle, magique et universelle".