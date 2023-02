Sur Instagram, Facebook, TikTok, elles se costument comme à l'époque

Jupons, corsets et autres perruques : toutes les époques sont représentées, du XVIIIe siècle aux années 1920 en passant par la Belle Époque. Ces internautes font un vrai défilé de costumes, dans une démarche historique et parce qu'elles sont fans de déguisements comme Asta Darling. Son nom sur Instagram : Time Traveller, la voyageuse du temps !

On peut la voir aussi bien en robe à faux-cul de l'époque victorienne qu'en froufrous romantiques sous l'époque edwardienne. Au milieu de cette débauche de tissu, Asta Darling en profite pour expliquer le rapport entre tenue et vie des femmes selon ces époques : les poches dans les robes de 1770, le quotidien d'une femme des années 20 ou encore l'enfer des corsets.

Mais Asta Darling est fan de cosplay, se déguiser en personnages de fiction. Vous la verrez aussi souvent en princesse Disney ou en princesse Leia de Star Wars. Tous ces costumes sont pour la plupart cousus par elle !

D’autres internautes en font un art de vivre, une ligne directrice de leurs réseaux sociaux. C’est le cas par exemple de Louise Ebel, influenceuse suivie par près de 80.000 internautes sur Instagram et auteure du blog Pandora.

Sur ses photos, on la voit en tenue année 60 très Catherine Deneuve, en garçonne des années 20 et même en lingerie, inspirée de l’esprit boudoir du XVIIIe siècle.



Des costumes en référence aussi à des peintures et des romans, en Anna Karénine ou encore en ballerine de Degas par exemple.