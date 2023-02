Victoires de la musique 2023 : ces couacs qui ont émaillé les cérémonies précédentes

ON VOUS EN REPARLE - Les couacs et polémiques qui ont marqué les Victoires de la musique

ON VOUS EN REPARLE - Les couacs et polémiques qui ont marqué les Victoires de la musique

Damien Saez, l'auteur-compositeur-interprète anti-conformiste, a été récompensé aux Victoires de la musique de 2001.

Une apparition télévisée rare pour celui qui refusait pourtant de venir sur plateaux télé. Du coup, il ne s'est pas privé de lancer une pique ... en chanson ! "Trop de merde à la télévision", a-t-il entonné sur l'air de Jeune et con.

En 2009, rebelote. Sur la scène des Victoires de la musique, Saez a dénoncé le consumérisme dans un poème assez réussi : "Des parents sous anxiolytiques dans des mines modernes", commence-t-il.

Depuis, Saez a écrit des chansons pour soutenir l'Ukraine. Il a dénoncé chez nos confrères du Parisien les artistes qui "n'en sont plus" à force de chanter pour l’argent … le temps passe mais les hommes ne changent pas.

La dent de Catherine Ringer

Les Rita Mitsouko sont sur la scène des Victoires de la musique de 1990 pour chanter Marcia Baila. Mais au bout de près de cinq minutes de chanson, Catherine Ringer perd sa dent.

Imperturbable, elle continue de donner de la voix. La chanteuse tourne le dos au public, récupère discrètement sa dent et la planque dans sa main.

Un prix contesté en 1996

En 1996, Stephend devance Ophélie Winter à la stupéfaction générale dans la catégorie Révélation féminine de l'année. Elle interprète sur scène une version française de The show must go on de Queen.

Sauf que Stephend a gagné parce que son producteur est l'associé du producteur exécutif des Victoires. La polémique a amené son conseil d’administration à se remanier, pour plus de transparence à l’avenir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info