publié le 22/04/2019 à 10:58

Le Parquet a ouvert une enquête dimanche 21 avril pour "outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion", à la suite des slogans "suicidez-vous" entendus samedi 20 avril lors de l'acte 23 des "gilets jaunes".



Invité de RTL, Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne, ancien chef du RAID, et auteur de "La sécurité des Français" (Michel Lafont), qualifie ceux qui ont employé ces termes de "crétins". "Je pense qu'on est arrivé à des extrémités. À un certain moment, il va falloir que cela cesse", estime-t-il.

Des appels aux meurtres que le député déplore au moment où les rangs de forces des l'ordre connaissent une recrudescence de suicides. "C'est un mot d'ordre qui renvoie à une action violente : tuer des policiers et qui renvoie aussi à l'actualité (...), de ces policiers et de ces gendarmes qui sur le terrain souffrent énormément", reconnaît Jean-Michel Fauvergue.

"Les services de renseignements les connaissent"

Comment alors lutter contre ces méthodes, utilisées notamment par les blacks blocks et certains "gilets jaunes" ? "Concernant les blacks blocs et les casseurs, les dispositifs qui sont utilisés en maintien de l'ordre ont évolué. Ils sont plus efficaces, mais peut-être aussi faut-il travailler en amont sur ces blacks blocs, s'interroge l'ancien patron du Raid.



"Les services des renseignements les connaissent. Il faut ouvrir des procédures (judiciaires), aller les chercher où ils sont, les chercher à leur boulot, les chercher chez eux, faire des perquisitions et les nommer", estime ainsi le député La République En Marche de Seine-et-Marne. qui se dit "partisan du 'Name and Shame'".