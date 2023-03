À Strasbourg, l'atelier rap d'un professeur provoque l'indignation des parents d'élèves

À Strasbourg, un surveillant a eu l'idée d'organiser un atelier rap avec les collégiens de l'établissement Sophie Germain, dans une zone d'éducation prioritaire de la ville. Mais les paroles étaient loin de correspondre au projet pédagogique de l'établissement, puisque le texte des jeunes élèves parlait d'armes, de trafic de drogue et d'insultes sexistes.

En réponse, les parents ont décidé d'organiser une opération "collège mort" ce jeudi 16 mars, refusant d'envoyer leurs enfants en cours pour protester contre le tournage du clip de rap au sein du collège. Cette vidéo a été réalisée pendant les vacances de février où des activités éducatives étaient proposées aux élèves. On y voit des élèves escalader les grilles du bâtiment ou jeter du mobilier dans les classes.



"Je dégaine si besoin" peut-on entendre de la bouche d'un jeune adolescent. Ce clip a bien été tourné par un membre de l'équipe éducative pendant le dispositif "vacances apprenantes" au collège, il a proposé cette activité, causant la colère et la consternation des parents. "Vous croyez qu'il n'y avait pas autre chose à dire ?", fustige une mère, "c'est tellement la honte, ils nous parlent de drogues !".

Les parents estiment que la sécurité des enfants n’a pas été assurée et que cela donne une image encore plus déplorable de cet établissement difficile. "La première fois, je suis tombée par terre", raconte une parent d'élève, "on est très choqué et on ne comprend pas. Ce clip n'avait rien à faire pendant les vacances apprenantes". L'Éducation nationale a condamné cette initiative et ouvert une enquête.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info