Accident scolaire : comment être indemnisé ?

Parce qu'ils sont jeunes, en groupe et turbulents, les enfants dans la cour d'école sont souvent victimes de blessures. Heureusement, la plupart des accidents sont sans gravité, mais il arrive parfois qu'une chute engendre un bras cassé, qu'une bagarre engendre une entorse ou qu'un coup de pied mal placé engendre des douleurs permanentes.

Si votre enfant a été victime de ce genre de blessures, mieux vaut adopter ce qu'on appelle le principe de précaution, même si cela ne sera pas forcément bien vu par l'école. N'ayez aucun scrupule à faire une déclaration dès lors qu'un accident peut engendrer des conséquences en termes de préjudice corporel qui vont se manifester bien des années après. On pense notamment aux dents cassées dont les effets se révèlent généralement bien des années plus tard, à la fin de la croissance.



Il faut d'autant moins hésiter que tout est fait pour simplifier vos démarches. C'est le chef d'établissement qui a l'obligation de rédiger un rapport qui sera transmis à l'inspection d'académie et dont vous pourrez d'ailleurs avoir une copie afin de récupérer tous les renseignements dont vous aurez besoin pour votre propre déclaration à l'assurance. Vous y trouverez la description des faits, les témoins éventuels, les noms et les coordonnées des parties et les assureurs respectifs.

