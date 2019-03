publié le 02/03/2019 à 20:27

La stèle rappelant l'emplacement de l'ancienne synagogue de Strasbourg, dynamitée par les nazis en 1941, a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi. Le Maire de la ville, Roland Riss, ne cache pas son inquiétude face à la montée de l'antisémitisme, au micro de RTL.





"Je suis véritablement inquiet par ce qui se passe dans ce pays, dans la région et même au cœur de la ville de Strasbourg. Les actes antisémites se multiplient.", explique l'élu. "Tout cela devient insupportable et les autorités de l'État et les collectivités locales doivent se mobiliser pour à la fois faire réprimer ces actes intolérables et sensibiliser l'opinion", a-t-il ajouté.

Le Bas-Rhin avait déjà été frappé par l’antisémitisme le 19 février, lorsque 96 tombes sur les 245 que compte le cimetière juif de Quatzenheim, au nord-ouest de Strasbourg, avaient été retrouvées recouvertes de croix gammées.